「沒有永遠的朋友、更沒有永遠的敵人」，這句話套用在上周電信業震撼彈，遠傳(4904)、台灣大(3045)、亞太電(3682)的「三角戀」再適合不過，上週五晚間遠傳、亞太電丟出震撼電信業的大消息，雙方將在5G共網共頻20年，外界看來這無疑就是賞了一直以來大促共網共頻、以及本來就是亞太電股東的台灣大(3045)一記悶棍，台灣的5G戰場瞬息萬變，中華電(2412)穩坐一哥，台灣大、遠傳較勁互咬，本次遠傳的閃電突襲看似在5G贏了第一回合，但未來20年在5G的過招，恐持續還會有千萬回合，產業版圖的此消彼長還有得瞧。

在今年初的5G頻譜競標中，五家電信業者中僅亞太電未標下黃金頻段3.5GHz，這也使亞太電在5G這條路上必定要找尋盟友，現階段5G也僅剩下亞太電尚未開台，亞太電當初放棄3.5GHz的理由也很簡潔有力，就是貴得太離譜!

「5G開台不會比同業晚超過一個月」，這是亞太電總經理黃南仁在今年6月股東會給予股東的承諾言猶在耳，眼看中華電、台灣大、遠傳以及台灣之星陸續開台，若以台灣之星8月4日開台來看，一個月大限已經過去，亞太電在攜手遠傳後，3.5GHz的燃眉之急可以說立刻解除，只要NCC拍板此一合作案，亞太電隨時都可以開台，以目前雙方釋出的合作方式來看，若無意外，NCC(國家通訊委員會)予以批准的機率很高，亞太電的5G「或許遲到一下、但不會不到」。

亞太電在台灣五家電信業者中，和台灣之星被歸納為2家小業者，亞太電也一直以「鯰魚」自詡，力拚在競爭激烈得電信業中發揮鯰魚效應，小兵一樣可以扮演關鍵角色，儘管財報表現不盡理想，但亞太電背後卻有鴻海(2317)帝國撐腰，垂直、水平整合奧援豐富，一旦和亞太電成的夥伴，也等於當了鴻海(2317)盟友，相信這也是遠傳積極搶親的原因之一。

遠傳、亞太電擬在5G情牽20年，由於目前遠傳用戶數708萬，亞太電則為203萬，若兩相加總，用戶數達900萬戶，不僅一舉撂倒台灣大、更直接劍指龍頭中華電的千萬用戶數，這不禁也讓人想起，先前遠傳丟出電信雙雄說，惹得台灣大「氣噗噗」，遠傳這完美得一聲將軍，是否早密謀已久，也只能說「5G大戰、兵不厭詐」。(2-1)

(時報資訊)