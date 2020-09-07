遠傳(4904)、亞太電(3682)將在5G共頻共網20年，外界解讀為台灣大(3045)到嘴邊的肥肉飛了，5G將不再像4G一般，有亞太電(3682)借頻的租金收入，加上龐大的頻譜、建費等費用，在5G時代台灣大得「吃自己」，只是在商言商，亞太電在股東權益、網路品質等權衡輕重下，同樣得花錢，也勢必得找上一位對自己最有利的夥伴，為自己在未來的5G之路備上更多籌碼。

商場如戰場，企業當然也以追求最大利益，方能對得起股東，亞太電總經理黃南仁也坦言，亞太電找尋合作夥伴的過程中，的確也有和台灣大討論，但最後會選擇遠傳，也是基於為用戶品質、股東權益的考量，一席話儘管說的保守，但卻也點出了重點，那就是在遠傳和台灣大相比，遠傳釋出的「善意」更加誘人，加上遠傳本次在5G拿下的位置號稱「黃金魚肚」，就亞太電的立場來說，同樣花錢當然要吃好一點。

亞太電在4G時代曾借道台灣大，和台灣大租用頻譜，台灣大也是亞太電的股東，手握2.55%股權，加上台灣大、亞太電在共網共頻的鼓吹也最為用力，因此，原先市場都認為雙方將會在5G再續前緣，但結果卻是遠傳搶親成功，雙方將共網共頻20年，亞太電將負擔共頻共網頻段9分之2的成本，其中分擔頻譜費用達94.7333億元，以取得3.5GHz共頻共網9分之2的網路容量使用權，使得亞太電開台立馬有解，遠傳頻譜標金壓力減緩，雙方各取所需，力搏1+12。

遠傳、亞太電的共頻共網只是雙方合作的一部分，遠傳後續更計畫參與亞太電增資50億元，增資後將取得亞太電私募普通股5億股，持股比例為11.58%，而亞太電目前大股東鴻海(2317)也預計在2022年6月30日前，將持有之部分亞太電股權與遠傳發行之新股交換，股份交換完成後，鴻海與遠傳將個別持有亞太電股份23.8%，鴻海同時也將持有遠傳的股份約2.45%，取舉看似透過彼此間、和大股東鴻海的相互持股，讓彼此的合作更有股權做後盾。

反觀台灣大，在5G的競標中，位置、頻譜數量均略遜遠傳一籌，眼看亞太電的移情別戀，台灣大僅淡淡表示，「只要對產業好，對台灣好，我們都樂觀其成、祝福，我們也會盡全力追求所有利害關係人的最大利益」，短線上看到的是台灣大需自行吞下龐大的5G頻譜費用、加上少了4G時的頻譜租借收入，台灣大在5G的路上，在少了亞太電這位共患難的盟友後，未來的路勢必會走得辛苦些。

台灣的5G仍方興未艾，目前還在起步階段，整個產業究竟何時可以成熟、可靠的獲利模式究竟在哪，業者均還在摸索中，也因此，第一回合，遠傳的突襲占了上風，但未來漫漫長路，如何吸引用戶升級、創造有意義的ARPU提升，讓5G可以像現在的4G一樣，成為消費者生活的一部分，這才是決定電信業者究竟誰是贏家。(2-2)

(時報資訊)