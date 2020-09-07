共軍頻頻擾台，我軍方不敢鬆懈，中科院預訂9月9日、10日進行飛彈試射，最大彈道高度為「無限高」，而外傳此次將有天弓三型增程飛彈試射，對此軍方不願回應。

農委會漁業署發佈9月上旬射擊通報，中科院在9日、10日、15日、16日、17日等5天於台灣東南沿海實施對海（空）實彈射擊，提醒漁民（船）為策安全，於上開期間出海作業時，應避開實彈射擊之危險區域，以維航安。

其中，9日、10日最大彈道訂為「無限高」，也讓外界猜測是否試射天弓三型增程防空飛彈。中科院研發的天弓三型增程防空飛彈，由原有天弓三型飛彈的基礎進行性能提升，將射程高度從45公里增程到70公里，可在大陸飛彈進入大氣層時，予以攔截擊毀。

值得一提的是，今年4月、6月中科院進行兩次天弓三型增程防空飛彈試射，都未成功攔截靶彈，而此次實彈試射也被視為「補考」。

(中時新聞網)