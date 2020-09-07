有網友昨日於地方臉書社團貼文表示，北市萬華區出現一名行為怪異的男子，出沒在龍山國中附近，體型稍胖，全身只穿著一條內褲，遇到小女生就開口請求對方拍照，由於擔心附近就是學校，因此將此貼上網，提醒附近居民及注意自家孩子人身安全。

昨（6）日下午，網友於《我是萬華人》臉書社團張貼一段文字，只見他要各位家長注意，於龍山國中有一名身形胖胖的男子，在路邊請求小女生幫忙拍照。由於原PO後來有騎車繞回去，便發現該名男子已脫得只剩下一條內褲，直接橫躺在地上，並將自己帶的娃娃放置私密處的上方作遮掩，同樣逢小女孩就要求對方幫忙拍照，行為舉止相當詭異。

當原PO想要上前關心時，小女孩們已機警地拒絕那名男子後，並加快腳步離開，對於事情的經過及發生也還未搞清楚，那名男子也已加速逃跑，原PO最後提醒附近的家長與孩子們，要多加留意。

而轄區萬華分局已接獲消息，警方相當重視，並表示會多加強龍山國中附近的巡邏密度，也正在找尋貼文中的男子，以釐清事發的經過。

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(中時新聞網)