口罩國家隊加利科技爆發混充陸製非醫用口罩牟利，指揮中心昨更一度表示，海關8月查押83萬片偽造MIT標章的陸製口罩，其中有來自口罩國家隊，不料2小時後，指揮中心突然改口，以「口誤」更正，讓整起事件增添懸疑。有評論認為，蔡政府自組供應鏈走配售制，再把大量口罩當外交子彈打，扭曲市場經濟，配合大外宣、大內宣的結果就是「亂上加亂，自吞惡果」。

加利科技日前遭踢爆從大陸安徽進口口罩，魚目混珠後偽裝成台灣製造出貨給藥局，引發譁然。加利老闆林明進日前稱遭政府壓榨，產能不足，員工從大年初五到現在都沒辦法好好休息，才會出此下策。此事未平息，卻又爆出今年8月10日至9月3日間，海關查獲577件陸製非醫用口罩偽造台製口罩標上MIT，共扣押逾83萬片。中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤稱當中含有其他口罩國家隊成員。然而，指揮中心則在下午突改口，稱被扣押的83萬片口罩中，有口罩國家隊成員一事應是「誤解」，目前仍無法確認相關細節，說詞反覆。

據《中評社》報導，台灣疫前有9成口罩來自大陸，以台灣產能要在短期內全面取代陸貨，根本不可能，但政府賣力吹噓台製口罩已從日產188萬片變成2千萬片，對照業者進口陸製口罩當台貨，十足諷刺。

該評論直言，此事最大問題在蔡政府非理性的汙名大陸產品，再加上驗關等技術杯葛、宣傳大陸口罩就是劣質品，一方面壓榨產能，變相鼓勵業者作假，造成市場供應短缺，價格飆漲。若蔡政府未來仍不公平對待陸製口罩，不只業者混標牟利現象不會停，台灣口罩缺貨、飆漲的問題也無法解決。而台灣不斷宣傳要與大陸供應鏈脫鉤，但從口罩事件就可看出，此事根本做不到。

(中時新聞網)