小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（7日）財經重點。

【1】台積５奈米 超吸金

晶圓代工龍頭台積電雖然在9月14日後無法再出貨予華為海思，但預期可望在寬限期屆期前完成約2萬片5奈米晶圓出貨，加上蘋果包下台積電下半年5奈米產能，量產iPhone 12搭載的A14應用處理器、以及筆電或平板搭載的Arm架構A14X處理器，業界看好台積電下半年營收大躍進。

【2】美股變盤 台股本周恐回測季線

美股上周連二日走弱，台股本周恐將回測季線12,312點關卡。專家表示，台美股市連動性強，季線關卡將是多空轉捩點，然傳產的營建資產、原物料，以及電子的蘋果供應鏈、遠距辦公、太陽能等類股可望異軍突起。

【3】半導體四天王 捍衛台股主場

台積電將於9月17日除息2.5元，終於再見到大型機構法人調升目標價，凱基投顧、高盛證券分別上調推測股價至515與485元，重量級外資對其餘半導體指標聯發科、聯詠、日月光投控也不改其樂，維持「買進」投資評等，半導體四強合體，攜手捍衛台股主場、抵禦美股回檔所引發亂流。

【4】15檔外資力挺股 逆風高飛

美國股市連二日拉回整理，拖累台股4日走勢，所幸中實戶買盤進駐，台股下方買盤湧入跌點收斂。關注在外資調節環境下，台股外資力挺的個股有宏碁（2353）、中工（2515）等15檔。

【5】摩根大通預言 川普贏面大 投資人應及早布局

摩根大通銀行量化策略師柯拉諾維克（Marko Kolanovic）近日公布報告指出，儘管民調顯示美國總統川普支持度落後對手拜登，但如今川普在11月3日總統大選的勝選機率攀升，建議投資人及早做好布局準備。

(中時新聞網)