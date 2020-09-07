台中市波麗士林皇璋上班時穿著警察制服打擊犯罪，一副不苟言笑模樣極具威嚴，但下班後，他放下手槍改握噴筆，替自己組裝的公仔噴上五顏六色外觀，由於本身是警職，創作中不乏有警車、警察機器人等作品，一字排開十分吸睛。沙鹿分駐所所長林雙鎮說，林皇璋頗有藝術天分，笑稱「被警察耽誤的藝術家！」

林皇璋今年27歲從事警職已7年，在求學時期就喜歡組裝公仔，尤其是機器人，但卻苦無機會持續接觸；4年前他重拾難忘的喜好，開始購置模型回來組裝，一隻接著一隻欲罷不能，並陸續添購噴筆等硬體設備進行上色。

員警林皇璋熱愛組裝機器人模型及上色，一字排開來十分醒目。（陳淑娥攝）

但單純的組裝已不能滿足林皇璋，也著手改造了模型，他說，在進行零件基本處理時，一個小細節就必須耗時數小時，較單純的作品，可以1天之內完成，但複雜一點的，從改裝、組裝再加上噴漆，曾先後投入100小時才大功告成。

由於本身是警職，林皇璋創作中不乏有警車、警察機器人等作品，受限於空間因素，他忍著不敢一次購入太多模型，除了已經完成的20幾隻公仔外，目前身邊仍有30隻排隊等待誕生。

由於林皇璋是警職，所以也創作警察機器人及警車。（陳淑娥攝）

清水警分局沙鹿分駐所所長林雙鎮說，每位同仁具備其他專才，個個臥虎藏龍不容小覷，林皇璋具藝術天分，還曾被分局長張啟祥點名協助修復局內藝術品，他可以說是「被警察耽誤的藝術家！」

(中時 )