有「美女記者」封號的女星楊皓如，轉型通告藝人後敢說敢言，成為許多綜藝節目力邀的對象，近日上節目透露與婆婆育兒觀念不同，婆媳因此爆發衝突，有次小孩在哭，婆婆更直接闖進房間朝她大吼，讓她揚言一度想回娘家。

楊皓如在節目《醫次搞定》透露剛結婚時跟公婆住在一起，坐月子時已經退休的公婆，便先接下照顧小孩的責任，不過因為育兒觀念大不同，雖然常與婆婆多次反應與勸說，但對方仍是聽不進去，楊皓如舉例有次跟兒子待在房間，當時兒子發出點聲音，婆婆便直接衝進房間怒吼：「怎麼在哭？妳都不抱」，語畢便立刻將小孩抱出去，而婆婆擅自開門的舉動，也成為壓垮她的最後一根稻草。

楊皓如在節目直呼老公是豬隊友。（圖／Youtube)

沒想到楊皓如找老公討論這件事，老公竟冷回：「媽媽覺得心疼要抱孫子，這很正常」，接著反問覺得小孩要哭多久才能抱，對此她表示至少要「5分鐘」，此答案婆婆自然無法接受，因此老公要求全家投票表決「覺得5分鐘以內可以接受不抱的人請舉手」時，全場就只有楊皓如一個人舉手，最後就以3比1了事。

結果出爐後，讓楊皓如在節目上飆罵老公根本是麼豬隊友，當下覺得自己很像是個外人一般，坦言自己好孤單，更興起想衝回娘家的念頭。

(中時新聞網)