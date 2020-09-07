「字母哥」阿提托康波打到第2節就因右腳踝再次扭傷退場，幸好公鹿還有米德頓！米德頓攻下全場最高36分，包含延長賽最後6.4秒的致勝三分球，驚險帶領公鹿118比115延長氣走熱火，也讓公鹿躲過橫掃出局命運，仍以1勝3敗落後熱火。

前役扭傷右腳踝造成G4被列上場存疑的阿提托康波，個人包辦公鹿前面30分當中19分，卻在次節才打1分42秒，嘗試運球突破熱火前鋒伊戈達拉之際，不小心再次扭傷右腳踝，狀況就跟前次幾乎一樣，讓他當場倒地露出痛苦表情。

儘管阿提托康波忍痛完成罰球，就馬上退場接受治療，公鹿官方很快就宣布他無法回到場上，只能待在休息室內看著隊友拚戰，幸好米德頓挺身而出，更打了季後賽生涯新高48分鐘，他原本季後賽生涯最多上場時間紀錄是40分鐘。

「只是繼續奮戰下去，」另拿8助攻、8籃板的米德頓說，「那是我的所有隊友在做的事。」公鹿總教練巴登豪瑟表示，「米德頓太獨特了，他打出屬於他的比賽，他就是想要繼續打下去，不斷要求我把他留在場上。」G5將於9日開打。

熱火以阿德巴約26分、12籃板與8助攻的接近大三元表現最佳，鄧肯羅賓生20分，克勞德18分，吉米巴特勒與卓拉吉奇各拿17分，熱火總教練史波斯查賽後表示，「現實是公鹿應該贏下這場勝利，因為他們比我們更賣力，也更專注。」

(中時 )