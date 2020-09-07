IC載板廠景碩（3189）2020年8月合併營收持穩高檔，以22.32億元續創同期新高，公司對下半年營運展望不變，預期仍可望逐季穩揚。投顧法人預期，景碩下半年單季營收可望穩健成長，配合產品結構轉佳、新產能逐步開出，整體營運表現可望持續回升。

景碩公布8月自結合併營收22.32億元，雖較7月23.61億元減少5.46％、降至近4月低點，仍較去年同期20.18億元成長10.6％，改寫同期新高。累計前8月合併營收172.73億元，較去年同期140.89億元成長達22.6％，續創同期新高。

景碩日前受邀出席投資論壇時表示，預期第四季陸系非蘋手機處於結構調整過渡期、記憶體進行庫存調整，美系手機客戶及數據中心記憶體需求相對較穩。整體而言，對於下半年營運展望不變，預期仍可望逐季穩揚。

景碩因應載板持續供不應求，日前斥資15億元購入華映楊梅廠，將今年資本支出調升至75億元。未來將利用楊梅廠逐步擴充ABF載板產能，最快明年第四季開始貢獻業績，目標挹注明年ABF載板產能增加1成，BT載板產能亦規畫同步擴增1成。

投顧法人預期，景碩第三、四季營收均可季增約5％，全年營收可望年增逾2成，獲利可望回升至近4年高點。而購置華映楊梅廠擴增ABF載板產能，貢獻進度快於預期，量產後有助明年營運達到成長目標。

投顧法人認為，景碩將新豐廠轉生產ABF載板及天線封裝（AiP）BT載板，整體稼動率及產品組合均已走出谷底，下半年營運結構轉佳，配合中長期5G基地台需求延續成長態勢，看好明年獲利可望重返正常水準。

(時報資訊)