上周五美股延續前一日偏弱走勢、開低走低，四大指數開盤重挫，但經濟數據傳來佳績，加上多日下跌的科技股出現底部轉強跡象，帶動指數跌幅快速收斂。

終場收盤四大指數跌幅介於-1.27%~-0.56%。其中，博通上漲3.08%、美光、APPLE微漲；英特爾、高通、AMD小跌1%以內。但TSMC則下跌2.8%，NVIDIA跌得3.02%，盤後特斯拉未被選入標普500指數個股翻黑重摔。較得得注意的是周一美國勞動節休市一天。

上週五亞股晨間普遍表現不佳，台股早盤下跌近200點開出，大型電子權值多數拉回，月線得而復失，所幸市場追殺力道不大，盤中跌幅收斂。終場收在12637.9點，下跌120.02點，跌幅0.94%。

OTC指數早盤開低，但光電、電機機械表現佳，拉動指數緩步上揚，最終收在166.53點。目前上方壓力在170整數關卡，下方支撐為164點。

上周五台股開低走高，收長下影線黑K棒，但仍失守月線。成交量微縮至2,312.93億元，後續仍需維持價跌量縮、價漲量增趨勢為宜。日KD指標死亡交叉開口擴大、MACD柱狀體零軸之下走低。

全球股市漲多震盪，台股目前技術面偏弱，短線波動恐怕加劇。偏多仍可關注半導體、IC設計、5G相關題材個股，選擇拉回量縮布局，慎防持股過高風險。

(時報資訊)