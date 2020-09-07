喬柯維奇(Novak Djokovic)在美網的失格事件沒有獲得任何同情，由於他的球打中旁人，那種情況確實是沒有第二種結果。英國網球隊長史密斯(Leon Smith)只是很訝異喬帥沒有收到警告就被判出局了，「基於一致性，如果有人在盛怒之下亂擊球，應該要先予警告。」

顯然喬柯維奇不是第一次亂砸球，7日的比賽他因為沒能拿下盤末點而怒氣爆發，那次往後打的球彈到無人的廣告看板上。當時就該警告他，但主審沒做。後來喬帥被對手破發又理智斷線，這次雖然沒打得那麼用力，偏偏就打在線審脖子上。

史密斯說：「這是他的習慣。」4年前英國記者在O2體育館詢問喬柯維奇，他總是那樣子砸球真的沒關係嗎？喬帥的回應卻咄咄逼人：「你們這些傢伙專愛挑這種沒營養的問題。我有因此被禁賽過嗎？」他還認為自己不可能打到人，「就像O2體育館也可能下雪，但是沒有發生。我從不認為這是個問題。」

不只是場邊的執法人員和撿球童，喬柯維奇自己的教練都曾經差點被他憤怒的亂砸球給打中。喬帥也曾在法網亂摔拍差點擊中線審，那次被線審側移躲過，喬帥直呼好險。他運氣很好，先前都沒有打到人。相比之下，他往常憤怒跳到網子上罵人已是輕微的了。

「女金剛」娜拉提洛娃(Martina Navratilova)推文表示：「不敢相信在美網發生的事。喬柯維奇不經意但愚蠢地用球打中一位女線審的喉嚨，主審別無選擇只能判他失格。還好那女人沒事，我們得改善這種情況。」

(中時新聞網)