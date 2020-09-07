口罩國家隊加利科技爆發陸製口罩混充，負責人林明進被拍到信奉「發財秘笈」5大箴言，結果網友搜出一部31年前的老電影《發財秘笈》，描述一名黑心商人如何致富，劇情與加利事件雷同，林明進甚至意外撞臉該片男主角；醫師蘇一峰也在臉書分享，「兩人有87分像」。

林明進交保前，在自己辦公室被拍到牆上掛著「發財秘笈」，5大箴言儼然成為「如何趁疫情期間發大財」教戰守則，形象黑到無以復加。

《發財秘笈》於1989年上映，男主角（黃尚）是影迷熟悉的「開心鬼」黃百鳴，故事敘述黃尚赴香港工作，卻經常遭人欺負，無意間撿到厭世富商遺留的「發財秘笈」，他按照書中所寫做了許多黑心壞事，扶搖直上累積財富。

《發財秘笈》電影海報，男主角意外撞臉林明進。（翻攝網路）

電影海報被網友發現，漫畫造型的黃百鳴撞臉林明進，直呼電影「神預言」，黑心商人不管任何時候，都存在這個世界上。醫師蘇一峰也在臉書分享，提醒「各行各業大家做事還是要走正道」。

故事最後，黃尚終於得到權位、財富，還娶了心目中的女神，但也落得眾叛親離的下場。他在一場意外中昏迷，看盡人生百態，被醫生救醒後痛改前非，回到那個初來香港的自己。

網友嘆，多少人為了發財走偏，等真正致富，才發現已經不是自己想要的。林明進利用國家隊聲譽賺黑心錢，不知當他再看到「發財秘笈」，心中作何感想。

(中時新聞網)