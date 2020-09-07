女星郭碧婷去年閃婚香港星二代向佐，不久後即傳來懷孕喜訊，目前已進入生產倒數階段，卻因新冠肺炎的關係，夫妻倆已分居兩地超過半年，外界都很好奇向佐到底能不能趕在老婆產前抵台，不過，從郭碧婷爸爸的微博發文來看，有提到「半子」（女婿）字眼，疑似間接透露向佐已經飛來台灣。

郭碧婷的父親5日透過微博PO出4張家常菜，寫道：「太過分了，大中午的買一堆滷菜回來，雖說是給半子吃的，但也太引誘我了，不拿些來下酒，太對不起自己了。」而且前一天也透露「多個人吃飯…飯菜就多點」引起外界聯想向佐是否已抵台，但是郭碧婷的父親沒有揭曉答案，僅說自己有兩個女婿，「我不會說是哪個，編劇自己編。」

郭碧婷的父親發文疑洩向佐動向。（圖／微博@Swda我）

事實上，向佐娶妻後事業運大開，剛憑電影《我的拳王男友》拿下第24屆加拿大國際奇幻電影節最佳男主角，但他心仍念著懷孕的郭碧婷，花了幾個月的時間申請來台探妻，此趟也會順道辦理結婚註冊手續。

郭碧婷和向佐因疫情超過半年未相聚。（圖／微博@向佐）

而他的母親「向太」陳嵐7月自爆上月因心肌梗塞進加護病房急救，當時肺積水及心瓣不太動，因此，加護病房的醫療團隊全都待命在手術房旁「怕我過不了這關」，所幸手術順利，她也出院回家休養，感慨地說：「這一個多月來，有朋友得新冠肺炎的、有心梗走的羅妹妹（羅霈穎），還有崔永元（名嘴）老師的昏迷，都令我擔心」呼籲大家要注意身體健康。

(中時新聞網)