「S2O泰國潑水音樂文化節」５日起在臺北市大佳河濱公園舉行，2天共湧進超過2萬5千名樂迷朋友們溼身參與！年輕帥氣的百大DJ：23歲的荷蘭DJ：Mike Williams、24歲的西班牙的DJ：Danny Avila為了這場活動還提前來台隔離14天；還有5日特別以高科技3D影像技術「Virtual Set」登場的百大DJ們從世界各地共襄盛舉，包括以色列的Vini Vici、荷蘭的電音高富帥「Afrojack」及在BLACK ROAR舞台裡，遠從德國連線的代課老師 「Paul van Dyk」。

第2天的Moneybunny舞台仍舊是華語嘻哈及饒舌歌手們使出渾身解數、獻上精湛演出的重要舞台；Marz23是曾獲金曲獎肯定的TRASH樂團的主唱兼吉他手：阿夜（林志融），出身演藝世家的他，是資深藝人林安迪的兒子，也是女歌手林吟蔚的親弟弟。而去年與陳姍妮共同作詞作曲：「成為一個厲害的普通人」並助陣饒舌的呂士軒，和2度登上S2O「S2O泰國潑水音樂文化節」的OSN高爾宣一樣，也都入圍了本屆金曲獎的重要獎項。而主舞台也還有惡魔先生「Don Diablo」及美國DJ：Kaskade的虛擬演出輪番登場。

Marz23第二天登台演出。（S2O提供）

樂迷們入場後會經過「Sukhumvit 素坤逸路」，有紓壓放鬆的泰式按摩，以及反應熱烈的泰拳表演；還有「Ratchada 火車夜市」風味美食區，可以享用多種泰國的道地小吃和甜點；也有「Chatuchak 恰圖恰」創意市集，邀請許多派對小物與風格攤商進駐，讓大家玩的同時也能維持高顏值！主辦單位還特別規劃1:1 動物充氣裝置，在現場打造「Bangkok Zoo 曼谷動物園」，超適合網美網帥打卡上傳，不用出國就能感受滿滿泰國風情！

(中時 )