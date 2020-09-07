網通相關及手持式產品HDI材料需求強勁，銅箔基板廠—台光電子(2383)8月合併營收為25.9億元，月增14.11%，創下單月歷史新高，由於新5G產品及高速低信號損失材料需求暢旺，目前台光電產能滿載，台光電黃石廠第二階段每月30萬張新產能於9月正式量產，可望滿足市場需求，台光電亦審慎樂觀看待今年業績。

台光電積極介入高速低損耗的材料市場，去年即獲得全球前三大伺服器及交換器ODM及前三大OEM客戶等多項新案，受惠於蘋果等智慧型手機品牌廠新機拉貨啟動，且基礎建設網通產品需求強勁，帶動台光電基礎建設網通類產品高速低信號損失材料及新手持式裝置HDI無鹵素環保材料等高階產品出貨暢旺，亦推升台光電8月合併營收至25.9億元，月增14.11%，年成長9.68%，創下單月歷史新高，為國內四家銅箔基板廠中唯一8月合併營收創高者，累計前8月合併營收為170.69億元，較去年同期157.71億元成長8.23%。

目前台光電產能滿載，法人預估，台光電9月營收可望因出貨持續暢旺維持高檔。

受惠於高頻高速材料需求強勁，台光電今年上半年營收122.1億元，年增9.9%，為歷年同期新高，合併毛利率為25.44%，較去年同期增加2.44個百分點，稅後盈餘為15.94億元，每股盈餘為4.98元。

由於基礎建設網通類產品高速低信號損失材料，各家ODM/OEM大廠自去年將無鹵素環保材料列為必備門檻條件後，台光電預期，在5G通訊基礎建設相關需求帶動下，超大規模資料中心(Hyperscale)伺服器及交換器的需求量會大幅增加，同時人工智能(AI)、雲端運算的高效能運算(High Performance Computing)趨勢下，2020年底此類高階材料的出貨成長率會持續大幅增長50%以上。

台光電表示，公司連續多年站穩無鹵素(HF)環保材料世界第一後，新5G產品及高速低信號損失材料的應用擴展及出貨持續增加，目前產能滿載，黃石廠第二階段每月30萬張的新產能已於9月正式量產，將有助於滿足市場熱絡的需求，業績亦可望持續維持強勁，審慎樂觀看待今年業績。

(時報資訊)