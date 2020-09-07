韓國瑜唱我們都是一家人，韓國瑜好久不見，一切都好嗎？歌聲很好聽

國民黨6日召開全代會，黨內多位大咖出席，但是卻不見眾所注目的前高雄市長韓國瑜，讓韓粉好生失望。不過，有一臉書粉專po出一張韓國瑜與市政團隊合體照片，更難得是韓國瑜開金口獻唱「我們都是一家人」助興，6.6萬網友聽完後大暴動，感性大喊好想念韓市長啊！

粉專「韓黑父母不崩潰」臉書貼出照一張韓國瑜與韓團隊聚餐的照片，畫面中不僅有韓國瑜本人，更有前副市長葉匡時、李四川，前民政局長曹桓榮、前新聞局長鄭照新等人，讓網友看感動不已，紛紛大喊好想念韓團隊。

而韓國瑜看到現場許多以前韓團隊成員，也感性在現場唱一首歌表達內心的澎湃心情。韓表示，這首歌非常簡單，但是非常的平淡，但是蘊育著無限的歡樂，是原住民喜歡的一首歌，叫做「我們都是一家人」，平淡的文字，有著最濃郁的感情。接著，韓國瑜便愉快的唱歌，場韓團隊成員和支持民眾都嗨到極點！

而這段過程也被支持者全程錄影下來，上傳到Youtube上去，吸引近7萬網友觀看。許多網友留言表示，「我們都沒有離開，支持真誠始終如一韓國瑜」、「有韓國瑜市長在的地方，永遠充滿正能量！滿滿的希望和歡樂，這才是一個國家領導人的格局啊！跟著唱這令人感動的熟悉歌曲，不由自主眼眶也泛紅了！」、「有這樣充滿正能量的韓市長，走到哪裡都帶給人民幸福歡樂，多好啊！真是好讚啊！」、「努力累積能量，早日成為在野的共主，屆時登高一呼推翻萬惡民進黨」！

(中時新聞網)