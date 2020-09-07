2022台北市長選舉，國民黨革實院院長羅智強表態參選，而蔣萬安呼聲高。昨（6）日最新民調指出，蔣萬安、羅智強在黨內的支持度分別為42.5%、12.5%，差距高達30個百分點。對此，羅智強表示，「12.5%，就從這個起跑點飛奔吧」！

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，台北市民較傾向蔣萬安參選台北市長，支持度有42.5%，羅智強的支持度則為12.5%，而都不支持的有25.7%，另外19.3%表示不知道（沒意見）。

羅智強在臉書表示，朋友憂心問「怎麼辦？你輸蔣萬安30%？」他則笑回「可是，我看到的是12.5%堅定支持羅智強的朋友啊！這是人生多麼寶貴的禮物！」

羅智強說，他的人生一直都是在逆風中成長，在不可能的難題中，創造自己的傳奇，在不被看好的時局裡，走出自己的風景，他形容，這是一場新版的龜兔賽跑，因此要在龜背上，長出一雙翱翔天際的翅膀，用飛行的速度迎向未來，也會努力，君子之爭多多益善，不管最後是誰贏，國民黨贏才是贏。

另外有網友提到顏值對選舉的重要，羅智強自嘲「意思是我的顏值不夠？」但也有網友說「全世界的女人看到『小強』都會尖叫的」，讓他噴笑。

羅智強說，當小強變成大鳥飛起來，成為「會飛的小強」的時候，就會讓你知道，什麼叫真正的尖叫，並引用網友的話互相勉勵，「飛奔吧！逆風才能起飛，逆境才會成長！」

12.5% 就從這個起跑點 飛奔吧 朋友傳這份民調給我時憂心的問 怎麼辦？你輸蔣萬安30%？ 我笑著説 可是，我看到的是12.5%堅定支持羅智強的朋友啊！ 這是人生多麼寶貴的禮物！ 我的人生一直都是在逆風中成長 在不可能的難題中 創造... 由羅智強發佈於 2020年9月6日 星期日

(中時新聞網)