Oh no Giannis 😢 pic.twitter.com/qagyItyY6o — NBA Central (@TheNBACentral) September 6, 2020

7日東區準決賽G4第2節還剩10分48秒，公鹿「字母哥」阿提托康波就再次扭傷右腳踝，沒想到當時他竟要求防護員緊綁自己腳踝，因為他想重返球場拚戰，可惜他根本無法站穩，甚至無法跳躍，只能提前退場治療，卻激勵公鹿全隊士氣。

《ESPN》記者史皮爾斯賽後報導，阿提托康波被目睹離開球場時，右腳穿上保護靴，看來9日東區準決賽G5上場機率不高，公鹿總教練布登豪瑟賽後表示，字母哥今晚將會接受密集治療，希望他可以趕上G5，畢竟公鹿無法少了他。

「阿提托康波在比賽開始時，給了我們巨大鼓舞，當他倒下之際，我們所有人心跳都停止了1秒，」布登豪瑟表示，「我沒考慮過讓他今天重回賽場，今晚他將徹夜治療，我們將在接下來24到48小時知道傷情，才確定他在G5狀況。」

目前公鹿仍處1勝3敗落後，假如G5真的少了阿提托康波助陣，恐怕很難抵擋熱火強大攻勢，不過公鹿想要上演從0比3落後大逆轉戲碼，本來就不太可能，是否要為了上演這種不可能戲碼？硬要字母哥G5帶傷上陣，只能靜待結局了。

(中時 )