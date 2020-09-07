北市長安西路一間連鎖超商6日發生搶案，歹徒凌晨4點多進入店家後，持刀喝令店員「不要動！」隨即搜刮收銀機內財物，得手400多元、點數卡和電話儲值卡共價值1000多元，隨即騎Ubike逃逸，警方循線8小時後在萬華區三溫暖盤查搶匪，起出犯案用水果刀，檢警複訊後已向法院聲押。

54歲搶匪毛欽輝，2006年間曾持菜刀強盜多間超商，當時令超商大夜班店員聞之色變，毛逃亡半年才被逮，後經法院判處有期徒刑，他在台東服刑10幾年，今年5月5日假釋出獄，甫經過4月即因缺錢花用心生歹念，「重操舊業」再度強盜超商。

案發時，毛戴口罩、手套凌晨4點多進入超商後，持刀喝斥店員：「不要動，把錢交出來，不然我就刺你」，店員嚇得往後退，毛伸手翻找收銀機，拿走400元現金等財物，共計1000多元。

警方根據監視器，發現他騎腳踏車再改搭計程車，在西門町附近下車，中午12點多，警方趁毛嫌在更衣室盤查，起出犯案時穿著的衣褲、水果刀，但現金均已花用殆盡。

毛僅坦承超商監視器畫面是他，但否認行搶。警方稱，毛嫌被關到腦袋不清楚，還以為是10幾年前搶得數千元逃亡半年，現監視器系統馬上得知逃逸路徑，不到8小時，警方就鎖定落腳處，並以準現行犯逮捕毛嫌，現只能回監獄再吃牢飯。

(中時 )