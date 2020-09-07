口罩國家隊加利科技進口因中國大陸製口罩，再混充實名制口罩販售，引發眾怒，負責人林明進5日以350萬元交保。日前媒體拍到林明進辦公室牆上掛著「發財秘笈」，一共5大箴言，詳述如何助他在疫情期間發大財，對此北市市立聯合陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰昨發文表示，老闆林明進跟電影黃百鳴中造型有87分像。

負責人林明進交保後，兩度現身加利八里廠，面對大批媒體追問，他避而不答，與先前在媒體面前怒喊「最好被踢出國家隊」、「我以國家隊為恥」的態度判若兩人。媒體日前於他的辦公室拍到牆上高掛著「發財秘笈」，洋洋灑灑寫了5點發財內容，網友見狀後，氣得大罵他藉機發國難財。

而這《發財秘笈》似乎讓醫師蘇一峰很有感，他昨（6）日在臉書發文表示，1989年香港喜劇電影《發財秘笈》，電影內容講述鄉下人黃尚（黃百鳴）得到阿叔的幫助到香港工作，卻在辦公室常被欺負，無意中撿到跳海富商留下的《發財秘笈》，於是他按照密笈內容陳述，黃尚果不其然往上爬並且賺了許多財富，但卻也讓他做了不少黑心的壞事。

醫師認為各行各業都還是要走正道，隨後便幽默表示老闆與老電影黃百鳴中的造型相似。（圖／合成圖，記者許家寧攝影、翻攝自蘇一峰臉書）

電影的主人翁黃尚雖得到許多財富，但是他發現自己已眾叛親離，大家對他的咒罵聲不斷，於是在他被醫生救醒後，痛改前非，重新做人。

蘇一峰醫師最後還補充說道，雖不知老片有多少人記得，但在各行各業做事還是要走正道，他還幽默說「老闆（加利老闆林明進）跟黃百鳴電影造型87分像。

(中時新聞網)