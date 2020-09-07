橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，ST）最新推出兩款快速啟動的智慧型功率開關元件（Intelligent Power Switch，IPS），以滿足更高的安全型應用需求。IPS160HF和IPS161HF，其導通延遲時間低於60μs，能夠滿足SIL （Safety Integrity Level）Class-3之C、D類介面應用的標準。

這兩款產品具有8V-60V的寬輸入電壓範圍，120mΩ的最大開關導通電阻(RDS(on)) ，10μs的電壓上升/下降時間，20μs的傳輸延遲，兼具靈活性、低耗散功率和快速回應。升級的診斷功能可以指示開路負載、過流關斷和過熱關閉，簡化安全需求型的功能設計。

IPS160HF和IPS161HF可以安全地驅動另一端接地的複雜阻性、容性和感性負載，如電磁閥、繼電器和燈具。除了安全感測器等SIL級的應用外，還可以用於一般的工廠自動化和程序控制設備，如可程式設計邏輯控制器（Programmable Logic Controller，PLC）、I/O外部周邊和電腦數字控制（Computer Numerical Control，CNC）機床。

作為智慧型功率開關，IPS160HF和IPS161HF整合了邏輯介面、驅動電路、各種保護功能，和一個N溝道功率MOSFET輸出級。IPS160HF內部輸出級限流最低2.5A，IPS161HF限流最低則為0.7A。這兩款元件均能承受最高65V的電壓，並整合主動鉗位元電路來處理感性負載。

內建保護機制包括GND開路和VCC開路保護、熱關斷、欠壓保護和短路關斷等，以保護晶片、應用和超載情形。關斷延時可用外部電容器設定，關斷保護會在預設延時後立即動作，關斷後元件幾乎不消耗功率，以減少發熱。

IPS160HF和IPS161HF現已量產，採用散熱改進型PowerSSO12封裝。

(工商 )