美光科技（Micron）宣布推出全世界速度最快的獨立繪圖記憶體解決方案GDDR6X，為首個能提供高達每秒1TB頻寬速度的解決方案。美光與視覺運算領導廠商NVIDIA合作，推出搭載於NVIDIA最新推出的NVIDIA GeForce RTX 3090和GeForce RTX 3080繪圖處理器（GPUs）中的GDDR6X。GDDR6X專為遊戲打造，能支援沉浸式、高效能遊戲所需的高頻寬速度。

美光運算與網路業務部門資深副總裁暨總經理Tom Eby表示，美光在GDDR6X的多層次訊號創新打破傳統頻寬限制，創造了破記錄的速度。和傳統記憶體不同，GDDR6X擁有無與倫比的資料傳輸率，能夠跟上遊戲創新與極度仰賴資料（data-hungry）的應用程式的腳步，為繪圖記憶體設立了新標準。

美光的GDDR6X是NVIDIA GeForce RTX 3090和GeForce RTX 3080顯示卡效能的強大推手。建構於過去與NVIDIA在GeForce RTX顯示卡（搭載GDDR6）的合作基礎上，美光透過GDDR6X改造了記憶體/GPU介面，提升了次世代遊戲應用在處理複雜圖像時的效能。

NVIDIA GPU業務部門資深副總裁Jeff Fisher表示，GDDR6X是NVIDIA GeForce RTX 3090和3080顯示卡的核心，其前所未有的速度意味著美光在今日便已達到未來記憶體所需的技術，GDDR6X協助我們提供豐富、真實、劇院般的使用者體驗 。植基於自GDDR5即開始的合作歷程上，我們很高興能和美光一起重新打造記憶體/GPU 介面，為高效能、高解析度的電玩遊戲創造出新的標竿。

隨著遊戲發展日趨複雜，當今的遊戲玩家要求他們的進階顯示卡必須具備最高效能，因為這將決定遊戲是否能呈現平滑動畫、清晰的視覺效果、8K解析度和即時光線追蹤（一種能夠產生真實光線反射和劇院般效果的輸出技術）。GDDR6X的突破性速度為獨具慧眼的遊戲玩家提供了最高畫面播放速率和即時輸出的高解析度體驗，讓使用者得以體驗高度逼真和無干擾延遲的反應效果。結合了NVIDIA的GeForce RTX 3090和GeForce RTX 3080 GPUs，GDDR6X的超頻寬能力改進了即時光線追蹤和神經繪圖處理，在PC遊戲中打造逼真和身歷其境的虛擬世界。

全新的NVIDIA GeForce RTX 30系列GPUs（第二代NVIDIA RTX PC遊戲平台）具備新的光線追蹤核心、Tensor核心及串流多重處理器，能為遊戲和創意應用帶來令人驚豔的視覺效果、快速畫面播放速率和人工智慧加速。由於採用的NVIDIA Ampere架構讓每瓦效能較前一代提高了1.9倍，RTX 30系列能毫不費力地呈現高達8K的各種解析度。該系列堪稱NVIDIA GPU史上最偉大的世代躍進。

美光透過應用創新的訊號轉移技術、四位準脈波振幅調變（four-level pulse amplitude modulation，PAM4），實現GDDR6X的突破性頻寬，並改造了記憶體傳送資料的方式。美光工程師與研究人員自2006年起開始深究將多層次訊號應用到記憶體介面的方式，而在擁有超過45項專利之後，美光成為業界首度在記憶體中實施PAM4者，為繪圖記憶體的未來世代建立了新的基準。

透過使用PAM4多層訊號技術，GDDR6X傳遞數據的速度大幅加快，將輸入/輸出（I/O）資料率提高了一倍。在此之前，繪圖記憶體的最高速度是每秒64GB，透過傳統的二進位標準（憑藉兩個信號層次來傳輸編碼為1或0的資料）每週期傳輸1個位元。

然而，美光新的PAM4技術使用4個獨立層次，一次能從記憶體來回傳輸2個位元資料。因此，美光的GDDR6X將每個組件的記憶體頻寬顯著增加為84GB/s，將其轉換為高達1TB/s的系統頻寬，實現過去被視為不可能的速率。

美光的GDDR6X也是唯一使用PAM4，且可以用量產方式來設計和製造的記憶體裝置，為市場帶來了先進的I/O研究。與市場上其他高頻寬解決方案相比，美光繪圖記憶體專家簡化GDDR6X電路板設計並精心調整包裝，有助於降低客戶的執行難度和製造複雜度。值得注意的是，GDDR6X在無需增加操作頻率的情?下，能夠讓通道中的資料速率加倍，為遊戲玩家創造流暢、即時的體驗。

此外，與前幾代產品相比，GDDR6X提供更低的每傳輸功耗率（pJ/bit），是高耗能工作負載的理想選擇；例如遊戲和其他高頻寬圖像應用，都需要閃電般的速度和低功耗的記憶體。GDDR6X也具備調整功率高低的功能，讓使用者得以根據需求，在必要時降低效能以節省耗能。

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