台股累計今年初開盤迄9月4日共164個交易日，集中市場總成交值為31兆3,264.80億元，市場日均值為1,910.15億元，股票成交量週轉率為74.39％。群益證券看本周台股指數區間為12,500-12,800點，本周看好五大題材類股，包含：ABF載板股、面板股、航運股、綠電概念股、電競及遊戲股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.Fed主席鮑爾在全球央行年會上，提出平均通膨目標，容忍通膨在某些期間升破2％目標，不急於升息將使得貨幣政策出錯的風險降低，因此急於升息而導致二次衰退的可能性不高，為經濟復甦與股市多頭帶來好處。

2.新台幣維持強勢有利於支撐台股高檔水位，Fed打算將利率長期維持在低檔，美國製造業回流本土政策，也樂見美元持續弱勢，新台幣熱錢效應持續之下，預期台股修正過後仍可期待。

3.蘋果和特斯拉股票分拆後，上周陸續開始出現明顯回跌，主要利空因素是分割前後漲太多了，從技術面觀察已經修正得差不多，而且分拆後的蘋果和特斯拉股價變得更便宜容易推升，可望推動美股持續走揚，這也有利於支撐台股多頭行情。

(工商 )