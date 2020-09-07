台股上周五（4日）全體上市公司總市值為38兆4,600.86億元，較前周五（8月28日）總市值減少2,625.24億元，周減幅為0.68％。啟發投顧本周看好三大題材類股，包含：半導體股、PCB股、5G概念股等，本周指數區間介於12,300-13,000點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素，包含：

1.美國聯準會持續實施貨幣寬鬆政策，考量全球總經數據持續好轉，加上台幣強勢，台股資金行情延續。時序進入電子股旺季，且季底投信作帳行情蠢動，集團股作帳配合外資回頭買超百億元，法人買盤挺進，集團股適時表態， 8月上市櫃公司營收公布後，台股有望續揚行情。

2.台股儘管近期於萬三點底下盤整多日無法順利攻克，顯示高檔賣壓沉重，短期均線糾結在12,700~13,000點之間；但季線、半年線及年線等中長期均線仍呈現多頭排列，加上台幣維持強勢，盤勢多方掌控，整體中多格局持續。

(工商 )