台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員方定文與張仲景，日前上午擔服巡邏勤務，接獲民眾報案稱於大墩四街400巷口有迷失老人需警方協助，員警獲報立即到場；民眾向警方表示，該名老翁已經在附近徘徊許久，似乎是迷路，警員上前關心認出是轄內，經常迷失88歲的李姓老翁，順利聯繫家屬將他接回家。

警方指出，當警員詢問該名老翁年籍資料，老翁因年事已高口語無法表達清晰，身上亦無攜帶任何證件，警員先小心翼翼地將老翁攙扶上警車帶返所休息。返所後，警員左思右想一直覺得老翁十分面熟，立即查詢轄內曾經迷失老人相關資料，果真找到老翁姓名及家屬聯絡方式，隨即通知家屬前來。

家屬至所時表示，「老翁患有輕微失智症，常趁家人不注意時獨自外出散步，一出門就忘記回家的路，所幸有警方的熱心幫忙，將父親平安尋回。」不斷地向警方表達感謝之意，讓老翁能順利返家。

大墩派出所長葉信良呼籲，社會大眾「家屬應多關心高齡長者，多加注意其動向，必要時請老人家配戴記載身分資料的手環或項鍊，以防突發狀況或走失時能及時聯繫上家屬。」

(中時 )