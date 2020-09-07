美國電動車大廠特斯拉今年以來股價大漲了400%，有分析師警告，特斯拉堪稱華爾街最危險的股票，股價只值50美元。特斯拉股價上周五收漲2.78%，報價418.32美元。

CNBC報導，投資研究公司New Constructs執行長David Trainer表示，特斯拉可能是華爾街最危險的股票，因為該公司的基本面並不支持如此高的股價和估值。

David Trainer指出，儘管特斯拉目標在未來10年內生產3000萬輛汽車、進入保險業務，並擁有與豐田汽車一樣高的利潤率，儘管投資人相信這些有機會成真，但目前的股價仍過高。

他說，依照特斯拉汽車平均售價計算，其股價應該代表該公司擁有40%~110%的市佔率。按照目前5.7萬美元的平均售價來估算，特斯拉2030年的銷量要達到1090萬輛，才能實現42%的市佔率，直言「這是有史以來最大的、就要塌落的紙牌屋之一」。

David Trainer補充，他認為特斯拉現實的估值遠低於目前的水平，應該只有現在的十分之一，「特斯拉股票真正的價值更接近50美元，而不是500美元」。

美國股市4日走勢震盪，特斯拉股價卻由黑翻紅，終場上漲2.78%，收在418.32美元。不過盤後在標普道瓊指數公司宣布特斯拉並未列入標普500指數成分股後，特斯拉股價又逆轉暴跌7%。由於追蹤標普500指數的指數基金資產約為4.6兆美元，如果特斯拉能加入該指數，意味將吸引更多資金買入該股。

(中時新聞網)