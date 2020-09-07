53歲顧婕出道超過20年，她的顏值和身材都保養有術，是著名的美魔女一枚，而不吝嗇分享生活日常的顧婕，今（7日）則傳出，原本靠直銷淘金的她，卻決定不幹了，對此，顧婕也說明了。

53歲顧婕保養有術，是著名的美魔女一枚。（圖／本報系資料照片）

顧婕2012年風光嫁給身價10億的內衣大王，顧婕婚後就淡出螢光幕、專心當人妻，但這段婚姻維持不到4年，就以離婚收場，恢復單身的顧婕因緣際會下接觸直銷，不只可以維持收入，也幫助顧婕走過婚變低潮。

不過現在卻傳出顧婕沒做直銷了，根據《聯合新聞網》報導，顧婕表示，她發現直銷會破壞人脈「不希望朋友看到我的號碼都不接」，因此決定收手不幹了。不過親民的顧婕仍樂於在臉書分享大小事，常看到她PO美食照、生活日常，顧婕日前則發文透露：「我生命中最重要的事情就是～運動」，還說自己愛漂亮因此要堅持和自律去運動。

其實顧婕演藝圈著名的凍齡美女，53歲的她擁一張嫩臉和前凸後翹的好身材，不見歲月在顧婕身上留痕跡，顧婕的臉書也樂於標記「凍齡教主」，說她是美魔女當之無愧。

(中時新聞網)