美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）表示，國會預計於本月通過的政府撥款法案，有效期可能持續到12月。

穆努欽接受「周日福斯新聞」（Fox News Sunday）訪問時表示，共和黨人與民主黨人尚未就支出法案達成最終協議，他希望國會可以在本周結束之前開始推動一項法案。

依據當前的支出法案，美國政府撥款將於9月30日後失效。國會必須在本月底前通過新的支出法案，以避免聯邦政府停擺。穆努欽表示：「現在最重要的事，是確定月底我們不會關閉政府，我們有一些東西度過大選」。

美國國會本月結束8月的休會後將面臨一長串的任務清單，除了通過撥款法案以避免聯邦政府再度關門之外，還必須考慮是否通過仍陷僵局的第五輪新冠振興方案。

在雙方陣營可能嘗試將他們的新冠紓困目標納入政府撥款法案的擔憂升高之際，白宮與民主黨人上周宣布達成協議，將推動一項「乾淨的」臨時支出法案，亦即不會在支出方案中附加「可能有毒」的條款。

穆努欽周日表示，他預期在批准整個新財政年度（截至2021年9月30日）的政府支出法案之前，國會可能會先通過不只一個短期的撥款法案。穆努欽是川普政府與民主黨人進行新冠紓困案協商的兩名主要談判人員之一，他暗示自從上個月談判破局之後，雙方的協商仍然略有進展。他表示他和川普相信「我們應該推出更多激勵措施」。

(時報資訊)