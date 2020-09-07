金色力量黨黨主席、前台北市議員童仲彥，以榜首之姿錄取樹德科技大學人類性學研究所博士班，就連有「喬鳥女王」之稱的知名性治療師童嵩珍，也大讚他能力好、很聰明。

童仲彥錄取樹德科大人類性學研究所博士班，且還是榜首，他先前在臉書宣布好消息提到，會為性專區學術基礎努力，也恭喜童嵩珍成為榜單上的第二名，「二筒心願成真，恭喜宗長，童嵩珍院長」。

過去童仲彥就曾坦承自己有嫖妓過，之後便積極推動合法性專區，除辦理林森北路成立合法性專區的i-Voting外，還創立金色力量黨，黨章也明訂要推動性專區。

童嵩珍5日在雞排妹主持的節目《深夜保健室》中談及此事，大讚童仲彥其實能力滿好的，也滿聰明的，他可能有自己的目標，而那些目標一般常人不會想去衝撞，但他屬於異於常人，會去衝撞一些特別的議題，但只要言之有物，這些東西都是可以討論的。

雞排妹也說，「我認為他推動的理念，有一天會在台灣實現，時間問題而已」。

此外，童仲彥先前接受媒體專訪時曾透露，生命中經歷這麼多女人，目前為止最難忘的還是大學時代的E奶學妹，不但當兵會客要拉她進廁所辦事，更自豪兩人可以「1夜11次」。

(中時新聞網)