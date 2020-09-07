蔡英文總統宣布，從明年元旦起，開放瘦肉精美豬跟30月齡以上的美牛進口，爭議仍持續延燒！前國民黨立委孫大千提出五大危機，直言開放美豬、美牛進口，根本就是一個「喪權辱國，勞民傷財」的決定。

蔡總統日前無預警宣布明年起開放含瘦肉精美豬，及30個月齡以上美牛進口，使民眾人心惶惶！衛福部長陳時中日前則表示，對於新的品項，都會進行逐批查驗，目的是為了驗證報告是否如實，要認證過才會安心，不管是美豬、美牛，都會這樣做。

孫大千則在臉書列出五大危機，並直言開放美豬美牛進口，根本就是一個「喪權辱國，勞民傷財」的決定。

孫大千提及一、政府要花上百億經費擺平國內養豬產業的反彈，甚至揚言若100億不夠，還可以再加碼100億。「台灣錢真的多到花不完了嗎？」二、許多醫師和營養師被迫昧著良心替政府政策背書，違反專業倫理，用欺騙手段安撫民眾，只要吃不死人，少量有毒物質累積在體內，就當作是共體時艱，為國犧牲嗎？

孫大千接著表示，三、因為開放美豬美牛進口，搞到台灣人民人心惶惶，從此選用食物都要提心吊膽，怕不小心就會吃進瘦肉精。這是逼著人人拿一根銀針，在享受食物前先測試一下嗎？四、不管中央政府或地方政府，都必須額外編列龐大預算，因應稽核標示的費用支出。「這些民脂民膏不是原本可以用在更有意義，以及更為急迫的事項？」五、該政策導致小攤商在出售豬肉產品時，連一片兩片都要標示產地來源，費時費力，政府是認為這些小攤商時間多到用不完？

(中時新聞網)