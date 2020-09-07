就跟公鹿7日賽前把「字母哥」阿提托康波放在上場存疑名單，金塊也想效法放出「煙霧彈」嗎？金塊官方突然在7日宣布，先發中鋒「小丑」約基奇因為右手腕扭傷，也在8日開打的西區準決賽G3被列上場存疑，代表他可能無法上場。

問題是跟阿提托康波明顯在場上扭傷腳踝倒地相比，約基奇在前兩場西區準決賽當中，完全沒有出現任何右手腕受傷跡象，甚至他在G2還拿26分、18籃板，幫助金塊扳成1平，唯一可能是他在下半場徹底熄火，竟然只有拿到2分。

如果金塊真的少了今年季後賽場均25.0分、8.7籃板及5.0助攻的約基奇助陣，想要擊敗擁有「雙星」里歐納德、保羅喬治的快艇，簡直是不可能的任務，所以金塊這個官方宣布，放出煙霧彈機率比較高，約基奇G3還是很有機會上場。

只是快艇總教練瑞弗斯根本不太可能上當，不管約基奇G3是否上場，瑞弗斯還是會當金塊使用完整陣容應戰，目前快艇最需要做的工作，還是趕緊幫助里歐納德找回應有手感，畢竟他在G2全場投17中4，表現完全不像以往的「可愛」。

(中時 )