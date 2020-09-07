美股4日雖下跌，但台股7日開漲在12,645.93點，並未受到影響，大陸中芯傳出可能被美國列入黑名單，聯電（2303）一開盤即鎖在漲停板價23.55元，世界先進（5347）早盤漲幅亦近6％，晶圓代工股走勢轉強，帶動加權指數早盤上揚。

美國股市4日下跌，賣壓所在的那斯達克指數跌逾1％，全周跌逾3％，寫下今年3月以來的最大單周跌幅。美國8月非農就業人口增加137.1萬，優於預期的增加132萬，但低於前月的增加176萬人。8月失業率降至8.4％，低於市場預期的9.8%，也低於前月的10.2％。

元富投顧指出，未來全球復工狀態，加上經濟數字的表現，影響台股中期走勢，短線12,732成多空重要關卡，原則上選股才是重點。

本波段引領全球股市大多頭的那斯達克指數，是重要關鍵，以長天期角度來看，目前史高拉回，重要觀察個股，以蘋果和特斯拉為主，另外，美國費城半導體指數，包括了全球重量級半導體公司，近期拉回，後勢密切追蹤，都攸關美國和全球整體景氣榮枯。

近期全球股市隨美股起舞，國際股市紛紛出現高檔整理，包括美股和陸股都一樣，未來台股橫向整理機會大。台股最重要的護國神山，台積電近期上下震盪，也讓指數反反覆覆，美國因華為和半導體問題，中美關係持續惡化，短線影響到科技股走勢，後續持續觀察，將是未來最大變數。

(工商 )