盧秀燕年輕照曝光。(取自盧秀燕臉書)

有一名網友日前在《Dcard》發文表示，「這女記者也太漂亮了吧，但她卻是我們現在非常熟悉的一位知名人物」，然而照片中的女記者，則有著一雙水汪汪大眼，長相十分清秀，瞬間掀起超多人討論。有網友見狀後，立刻猜出這名女記者是台中市長盧秀燕，而她本人也在今(7日)回應，這衣服秀燕穿起來「雄趴」，更大方曝光年輕時的美照。

其實台中市長盧秀燕為媒體人出身，曾擔任華視主播，先前她曾特別在臉書發文，以前美國總統傑弗遜說經典名言，「如果讓我在有政府而無報紙，或有報紙而無政府下進行選擇，我將毫不猶豫選擇後者。」然而，近日有網友將她的年輕美照曝光後，再度掀起大家關注。

網友在發文時曝光，台中市長盧秀燕年輕時當主播的照片，並大讚「這女記者也太漂亮了吧」，不少人則說，「我覺得五官蠻清秀的」、「蠻漂亮的啊」，也有網友認為，「好有北韓之感」。對此，盧秀燕今也在臉書回應大家，「有人在 Dcard發文，說我的衣服有北韓感，那時候的流行，你不懂啦！這衣服秀燕穿起來『雄趴』，現在不是又開始流行oversize 「大件風」了嗎？」

而盧秀燕貼文曝光後，也掀起網友討論，很多人都說「當年墊肩是很必要的！」、「這才是時空不同的流行穿著」、「氣質是不會因年紀而有所改變，反而是會逐漸因智慧而增長！」、「好美的市長！」

另外，政治大學地政系學士、淡江大學國際事務與戰略研究所碩士畢業的盧秀燕，先前也表示，她曾是記者，發掘真相、報導真實的新聞避免民眾對於世界有錯誤的認知，便是我們的責任，堅守崗位，維護知的權利是記者天職。

(中時新聞網)