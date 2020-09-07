國民黨昨天舉行完全代會，對於外界關注的兩岸論述改革，國民黨主席江啟臣經多次調整後定調為「基於中華民國憲法的九二共識延續兩岸互動，反對台獨與一國兩制」。但有黨員對此不滿，懷疑年輕人聽得懂九二共識？不是要改革嗎？怎麼繼續擁抱九二共識？江啟臣今天受訪時表示，過去講不清楚，不代表未來繼續講不清楚。

江啟臣表示，黨內有不同意見都可以表達，對於九二共識的論述，「過去講不清楚，不代表未來繼續講不清楚，不能因為講不清楚就視而不見，或是不理他，對於我們自己的主張，應該講得更清楚」，國民黨在論述說明跟宣傳方面，必須要持續加強。

對於國民黨擬由前立法院長王金平率團參加今年的海峽論壇，王金平日前表達有意願出席，希望藉此營造兩岸比較和善的氣氛。江啟臣今天也表示，目前都還在討論中，確定後會再向外界報告。

而昨天全代會上有黨代表嫌便當太寒酸，才80塊錢，江啟臣表示，國民黨已經不是家大業大，大家都要能夠共體時艱，大部分黨員都能夠接受、理解黨的處境。

江啟臣也提到，在民進黨追殺下，國民黨的辦公地點也要重新考量，目前初步將黨部一些單位移去智庫，至於中央黨部搬遷還在評估中，但以國民黨目前的財力，無法支付如此高額的租金。

(中時 )