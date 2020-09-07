大陸5G基礎建設腳步放緩，且車市復甦緩慢，銅箔基板廠—聯茂(6213)、台燿(6274)及騰輝-KY(6672)8月合併營收均較7月下滑，不過5G基礎建設9月拉貨略見增加，且車市持續復甦，有助於聯茂、台燿及騰輝-KY營運回穩。

新冠肺炎疫情未止，導致電子產業旺季未如預期旺，大陸5G基礎建設亦因華為新禁令及大陸水災而趨緩，伺服器等相關需求亦減弱，讓聯茂、台燿及騰輝-KY的8月合併營收表現平平，其中台燿8月合併營收為15.26億元，月減1.04%，年減0.67%，為今年2月以來低點，累計前8月合併營收為127.98億元，年成長13.05%；聯茂8月合併營收為19.72億元，月減6.89%，年減9.24%，累計前8月合併營收為171.86億元，年成長10.55%；騰輝-KY自結8月合併營收3.86億元，較上月減少0.65%，較去年同期減少18.17%，累計前8月合併營收達32.5億元，較去年同期衰退7.82%。

聯茂表示，由於大陸5G基地台建置趨緩，且中美貿易衝突未解，致使8月營收下滑，雖然9月基地台客戶拉貨略為增溫，仍謹慎看待第3季。

為因應客戶需求，聯茂積極擴建江西新廠，其中30萬張產能已於去年12月開出，另外30萬張產能將於8月1日全數開出，公司今年也計畫再投資18億元擴建江西二期廠區，順利的話，明年初可望陸續再增加60萬張產能。

騰輝-KY表示，由於汽車產業復甦緩慢，且8月是海外傳統休假季節，加上大陸5G建設進度放緩使得銅箔基板需求減少，導致此類市場訂單萎縮，同業相互搶單，致使8月合併營收下滑，不過聯想Thinkpad高階HDI筆電已進入量產，新型號亦在進行認證測試中；公司於8月取得新的散熱材料終端認證，將在第3季末開始量產，繼日本Koito後，取得Osram-Conti，日本Stainly及日本Ichikoh汽車頭燈的材料認可，德國Bosch、美國GE及日本精機認證亦在進行中，5G天線材料獲通信大廠Ericson體系供應商認證，即將在第4季進入小量產，加上多項通訊，連接器，及衛星基站等5G相關材料以及77-79GHz汽車雷達超高頻應用認證持續進行中，新產品將有助於公司未來營運成長。

(時報資訊)