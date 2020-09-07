三星很可能在第四季推出旗鑑級手機Galaxy S20的預算型版本，據南韓產業相關官員周一告知韓聯社消息。南韓電信商已經開始對該裝置進行網路相容性測試，預計可能在11月首先在南韓推出。

據其他媒體流出的消息，該平價款的S20手機暫名為Galaxy S20 FE (Fan Edition，粉絲版。一說可能名為S20 Lite)，支援5G網路，將配備6.5吋螢幕，支援與旗艦機S20相同的120Hz更新率，有6GB記憶體和128GB內儲，後鏡頭可能配置3個鏡頭。該手機在記憶體和照相功能皆較Galaxy S20下降一級。預計在南韓上市價格為80萬韓元(670美元，台幣約2萬元)至90萬韓元之間。

三星將如同蘋果手機，在iPhone 11 Pro推出平價的iPhone 11。南韓產業官員指出，三星想要彌補S20在疫情期間的銷售弱勢，而推出預算型手機。另一方面也是協助三星在年底對抗蘋果新iPhone的問市。

(時報資訊)