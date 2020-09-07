台灣今天再增一例新冠肺炎確診，為境外移入病例，中央流行疫情指揮中心將在下午2點召開記者會，由發言人莊人祥說明該案例情況。

指揮中心統計，國內截至目前累計88,386例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含87,362例排除)，其中494例確診，分別為402例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、473人解除隔離、14人住院隔離中。

(中時新聞網)