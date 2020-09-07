「國標舞女王」劉真3月因病驟逝，留下老公辛龍和4歲女兒霓霓，消息震驚外界。隨著時間一點一滴的過去，劉真已經離開人間近半年，不過辛龍仍未放下悲痛的情緒，發文給老闆吳宗憲表達心中狀態，並取消原定9月的公益演唱會。對此，吳宗憲受訪時頗無奈，只能鼓勵對方加油。

辛龍原本被安排9月5日要出席《感謝有你防疫公益演唱會》，這也是痛失劉真後，第一次復出的表演，不過，他仍未走出喪妻之痛，除了上月19日於臉書寫下6字：「妳怎麼可以走」也在演出前夕傳文給吳宗憲，主要訴說自己目前的心理狀況很辛苦、難過，「還是走不出來。」公益演唱會於5日如期舉行，辛龍果真沒有現身。

劉真走了近半年，辛龍仍沉浸在哀痛中。（圖／中時資料照）

吳宗憲日前接受採訪，被問到辛龍的狀況，無奈地表示收到那篇文，一時之間不知道該怎麼回答，只能多多鼓勵、給予加油打氣。

事實上，吳宗憲上月主持《小明星大跟班》，就有談到辛龍臨時取消演出的事情，當時他回應：「哀莫大於心死，女朋友要走的話不用留，如果你是個有膽識的男友直接轉身，祝福你，他想在你身邊，他永遠都會在。」坦言關心辛龍像是「氣力一而鼓，再而衰，現在是竭」。

(中時新聞網)