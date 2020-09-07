旺旺文教基金會周哲仁主任代表集團出席活動。(喜多力多媒體張曜提供)

南台灣小天后圓圓擔綱主持。(喜多力多媒體張曜提供)

國民阿嬤鳥來嬤説逗唱趣味十足。(喜多力多媒體張曜提供)

小鳳飛飛方寧神韻歌聲有如鳳姐上身。(喜多力多媒體張曜提供)

銀色夫妻郭婷筠、彭偉庭深情款款對唱。(喜多力多媒體張曜提供)

黑色旋風二人組歌聲令人蕩氣迴腸。(喜多力多媒體張曜提供)

二胡甜心馮啟絜扣人心弦的琴聲讓人如痴如醉。(喜多力多媒體張曜提供)

旺旺文教基金會、中國時報、屏東縣政府社會處等，全台巡迴【讓奉獻成為一種榮耀】演唱會，9月4日在屏東演藝廳音樂廳隆重豋場，近千位屏東縣社福、衛生、環保、教育、警察等局處志工參加活動。

旺旺文教基金會周哲仁主任代表旺旺集團蔡衍明董事長出席活動，上台向志工表示，蔡董事長素來關懷台灣每一位犧牲奉獻參與公益的志願服務朋友，志工是維護社會安定進化的一股力量，旺旺集團舉辦這場活動除了慰勞志工們的辛苦付出，更是為志工們打氣加油。

屏東縣青溪總會陳文原總會長、廖崑竹執行長等多位貴賓到場向志工致敬與祝福，出席志工都經過屏東縣文化處志工夥伴現場實名制登錄，及強制戴口罩等防疫措施後，由旺旺友聯發贈LED三用螢光筆作活動伴手禮讓現場星光閃閃。

南台灣小天后圓圓擔綱主持，炒熱氣氛讓志工們感受到主辦單位的愛與關懷，多位實力派知名歌手輪翻接力開唱，鳥來嬤吳敏妙語如珠的脫口秀將現場嗨翻天，屏東出身的雙人組黑旋風穿透力的歌聲蕩氣迴腸，贏得鄉親掌聲如雷，小鳳飛飛方寧惟妙惟肖的歌韻，有如鳳姐上身，二胡甜姐馮啟絜扣人心弦、銀色夫妻黑色旋風郭婷筠與明日之星彭偉庭聯袂出席深情款款對唱雙人枕頭讓志工們留下耐人尋味的恩愛畫面。

(中時 )