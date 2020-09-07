金管會證期局表示，核准大華銀投信申報募集「大華銀目標到期傘型證券投資信託基金」，旗下包括2檔子基金，總面額等值新台幣400億元整，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，各子基金至少募足最低淨發行總面額等值新台幣3億元。

2檔子基金為「大華銀4至6年機動到期全球投資等級債券證券投資信託基金」及「大華銀4至6年機動到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金」總面額各200億元，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，以新台幣、美元、人民幣及南非幣計價發行，分別由元大銀及台企銀擔任基金保管機構。

證期局表示，此傘型基金於成立日起6個月後，「大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金」，投資於與基金到期日年期相當的債券、外國有價證券、投資等級外國債券的總金額，三者均不得低於基金淨值的60％。

而「大華銀4至6年機動到期新興市場優質主權債券基金」投資於與基金到期日年期相當的債券、外國有價證券、新興市場美元計價主權債券，以及新興市場國家地區的公司機構保證或發行、註冊或掛牌的債券，四者均不得低於基金淨值的60％。

(時報資訊)