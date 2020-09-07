據《大聯盟官網》報導，大都會隊王牌投手狄朗在今（7）日對費城人隊之戰，先發7局投出12次三振，全場讓打者揮棒落空35次，平大聯盟紀錄，只見費城人隊打者頻頻揮空，宛如「人體風扇」。

隨著科技進步，大聯盟紀錄無奇不有，從2008年使用投手測量系統後，過去只有道奇隊柯蕭和皇家隊達菲曾經單場讓打者揮棒落空35次，而他倆都是左投，狄葛朗則寫下右投手的最高紀錄。

狄葛朗今年先發8場，只有2場投5局，其他都是6或7局，每場自責分最多2分，但因隊友火力支援往往不到位，只拿下3勝1敗，不過自責分率1.69、送出70K，表現相當夠水準。

前兩年狄葛朗連莊國聯「賽揚獎」，戰績分別是2018年10勝9敗、自責分率1.70，2019年11勝9敗、自責分率2.43，勝場都少得可憐，是靠札實的投球內容獲得一張一張選票，今年要挑戰3連霸，目前最大對手是小熊隊日籍投手達比修有，但後者拿下7勝，比狄葛朗多1倍有餘。

此外，今天大都會隊一反常態，在狄葛朗先發時火力強大，共擊出17支安打，包括5支全壘打，包括阿隆索雙響炮，攻下14分之多，讓狄葛朗投得非常輕鬆，只在2局上挨了1發陽春全壘打，失掉唯一的1分。

(中時 )