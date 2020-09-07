美國針對華為的新制裁將於9月15日生效，台積電屆時將無法繼續提供晶片給華為，且華為的麒麟系列晶片也將在9月15日後停產。對於美國不斷的進逼追殺，華為消費者業務CEO余承東坦言，「在全球化過程中，只做設計是教訓。」

綜合媒體報導，華為向來具備設計晶片的技術，但沒有生產晶片的能力，過去一直都由台積電等廠商代工。余承東直指，現在唯一的問題就是華為沒辦法生產自家高端晶片，而且沒有大陸的晶片製造業能支持，所以面臨無晶片可用的窘境，並稱「中國企業只做了設計，這是一個教訓」。

余承東曾透露，今年秋天上市的Mate 40搭載的麒麟9000可能是華為高端晶片的絕版。

怎麼解決晶片的問題？余承東認為，自己的晶片要加快，包括半導體製造工藝，企業要一起努力，也要想辦法怎麼應對，「還可以做生態，做其他一些能做的，比如屏幕、智能電視、電腦等，體積比較大的，要求不高的。」

華為早在2019年就提前預定了台積電的產能，「麒麟9000」晶片更被列為優先投片產品。當前台積電正在24小時拚生產，因美方禁令，台積電在9月14日之前會將相關晶片全數出貨給華為，之後就無法再與華為有業務往來。

(中時新聞網)