恆述法師（藝名費貞綾）在3月爆出欠下3000多萬巨額高利貸，弟弟張菲和費玉清已多次幫忙償還，這回2人都表明不再處理姊姊的債務，而恆述法師昨則傳出，有神豪鐵粉匯百萬美金，力挺法師東山再起，對此，恆述法師今（7日）則在臉書開直播說明。

01法師，您身為一個出家人，為什麼會欠下高利貸呢？ 由恆述法師～Jenny-費發佈於 2020年9月6日 星期日

恆述法師稍早在臉書指出：「在短短3個月中，我在海外積極的與我的法律顧問～鍾凱勳律師，及財道上的兄弟們，經過致誠的協商，已圓滿的達成了和解」，她已處理完近4千萬高利貸的債務，同時對外說清楚。

對於弟弟張菲和費玉清對外說不幫忙還債，恆述法師笑說：「我一點都不難過」，表示其實是她拒絕弟弟幫自己還錢，恆述法師表示張菲和費玉清都很關心她，不過恆述法師仍強調「我自己的事情（債務）我自己還」。

張菲和費玉清心冷，不介入幫恆述法師還債，希望姐姐能為自己的人生負責。（圖／本報系資料照片）

外傳弟弟張菲和費玉清每個月一人給恆述法師20萬(合計40萬台幣)的生活費，還送姐姐四層樓的豪華別墅，對此，恆述法師強調不是事實「我一個人哪花得了40萬」，並表示房子是她買的，並非豪宅，也不是弟弟贈送的。

恆述法師近日動作頻頻，不免引發外界猜測，她要復出演藝圈，對此，恆述法師表示，她要全方位復出，無論直播、電視、公益活動、廣告代言「你們都會看到我出生入死、正能量的恆述法師」。

(中時新聞網)