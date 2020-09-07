網友留言。（摘自內門起義Youtube網頁）

前高雄市長韓國瑜8月中現身高雄市長補選之夜後，就再度消聲匿跡，連6日的國民黨全代會都沒出席，引發各界關注。就在昨天，粉專發文po出韓國瑜的最新動向照片後，許多挺韓網友看到其身影直呼感動，更期望韓能在民間蓄積能量，「早日成為在野的共主，屆時登高一呼推翻萬惡民進黨」！

國民黨6日舉行全代會，韓國瑜也被關注是否會出席？面對此議題，國民黨文傳會副主委鄭照新認為，韓國瑜出席機會不大，即使國民黨中央有邀請他，但韓目前還是希望多休養生息。

雖然韓國瑜最終未出席全代會，但就在6日同一天，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」就po文秀出韓國瑜與韓團隊「在這天」一起聚餐的照片，更明白指出，過去400天韓團隊曾做到的市政成果，完全成為了現今高雄市政府的心魔，揮之不去、無法超越！而韓國瑜看到韓團隊成員齊聚一堂，心情激動的大唱「我們都是一家人」，感謝韓團隊和支持者的不離不棄。

其他網友看到這張照片直言，韓國瑜氣色越來越好，希望要繼續維持下去。更有網友向韓呼喊，「努力累積能量，早日成為在野的共主，屆時登高一呼推翻萬惡民進黨！」、「這樣的格局才像是一個國家領導人和百姓站在一起~（永遠没有距離感）他的心裡盼望念頭，大家都是一家人」、「就喜歡韓總的真！好好休息把身體養好再出發，我們都在等你喔」、「韓總永遠都是滿滿的正能量，加油，加油，只等一聲令下我們沒離開」！

(中時新聞網)