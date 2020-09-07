外資淨匯出對台股影響不大。僑外資與陸資8月淨匯出39.64億美元（約合新台幣1,1７０億元），金管會主委黃天牧7日表示，主要是外資拿到現金股利匯出，約187億美元的量，但對台股的影響僅0.58％，影響不大。

同時，黃天牧表示，從過去一年的幾次台股波動可發現，有很多資金持續加碼台股，國人對台股很有信心。即外資出去，內資仍是繼續挺台股。僑外資及陸資前八月淨匯出157.26億美元（約合新台幣4,640億元），創同期的歷史新高。黃天牧表示，今年台股現金股利有1.37兆，外資持有41.48％，大約有新台幣5,600億元，是現金股利即有187億美元，他強調外資資金匯出，「不是因為股市的問題」，且8月雖有匯出，只占0.58％，「對台股影響沒有那麼大」。

黃天牧也表示，過去這段時間，可以看到一個趨勢，就是台股的資金動能很多是來自於本土的資金，這個現象可解釋說，其實外資很重要，可是本土資金對台灣資本市場的信心也是很重要的，過去這一年來有幾次股市波動，包括3月股市因新冠肺炎疫情調整，黃天牧說：「還是有很多資金繼續對台股加碼投資，看得出來國人對我們台股是有相當的信心的。」

至於傳出有假外資回流烘抬中小型股，黃天牧亦表示，台股對外資採註冊制度，還有股市交易監視制度，所以若真的有假外資，相信應該證交所與櫃買中心都會掌握。

(工商 )