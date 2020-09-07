三星電子周一宣布，該集團美國事業贏得7.9兆韓元（約67億美元）訂單，將供應美國行動商威瑞森（Verizon）通訊網路設備。

三星發言人指出，該訂單主要為網路設備採購，但不願透露5G設備占該訂單的比重。

三星申報的監管文件顯示，與威瑞森簽訂的合約有效時間自2020年6月30日到2025年12月31日止。

威瑞森過去已是三星設備客戶之一，去年威瑞森執行長Hans Vestberg曾強調該公司並未使用任何華為設備。

(工商 )