三星取得Verizon 67億美元設備訂單 10:012020/09/07 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三星電子周一宣布，該集團美國事業贏得7.9兆韓元（約67億美元）訂單，將供應美國行動商威瑞森（Verizon）通訊網路設備。 三星發言人指出，該訂單主要為網路設備採購，但不願透露5G設備占該訂單的比重。 三星申報的監管文件顯示，與威瑞森簽訂的合約有效時間自2020年6月30日到2025年12月31日止。 威瑞森過去已是三星設備客戶之一，去年威瑞森執行長Hans Vestberg曾強調該公司並未使用任何華為設備。 (工商 ) #三星 #威瑞森 #訂單 #設備 #Verizon 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三星取得Verizon 67億美元設備訂單 10:012020/09/07 財經 三星獲美國最大電信商2千億元合約 10:022020/09/07 財經 《國際產業》三星喜獲Verizon 67億美元無線網路設備訂單 10:002020/09/07 財經 榮田 獲超大型風電加工機訂單 04:102020/09/07 產業特刊 風碩自然通風設備 有效降溫 04:102020/09/07 產業特刊 台德聯手 打造先進雷射應用服務中心 04:102020/09/07 產業特刊 綠電加持 中興電、台船權證夯 04:102020/09/07 證券．權證 唯有普篩 經濟才能更正向循環 04:102020/09/07 生活新聞 家電業拚9月業績兩位數成長 04:102020/09/07 產業．科技 《熱門族群》亞太電5G結盟遠傳飆漲停 鴻家軍網通股同歡 10:172020/09/07 財經 財經熱門新聞 華爾街最危險股票 特斯拉遭評「只值50美元」 - 財經 遭美切斷晶片命脈 華為後悔沒做製造：這是教訓 - 財經 爽！散戶抽中這支現賺9萬 投資達人曝4大問題 - 財經 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 1張43萬台積電很貴？美媒3理由分析後大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。