傳動系統元件上銀科技因半導體、醫療、大陸智慧自動化設備及5G相關產業短急單持續湧現而受惠，8月合併營收回升至18.2億元，比去年同期相比轉正成長，是今年第一個單月營收比去年同期成長。9月出貨恢復正常水準，生產線持續加班，可望優於去年同期，熱門產品10月訂單已滿載。

上銀今（7）日公布8月合併營收18.2億元，比去年同期成長15.74％，出現今年初以來第1個單月營收年成長。擺脫前七個月每個月合併營收都比去年同期衰退的局面，但受制於歐洲客戶8月放暑假，拉貨減少，致使8月合併營收仍比7月衰退10.88％。前八月合併營收131.04億元，較去年同期衰退幅度縮減至11.59％。

上銀指出，上銀去年7月起反轉直下，今年9月出貨慢慢恢復6、7月正常水準，會優於去年同期。

上銀8月合併營收優於市場預期，第三季合併營收可優於第二季，今日小漲0.5元而以324.0元開出，盤中最高達329.5元，目前呈現上漲走勢。

(工商 )