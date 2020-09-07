三星電子在周一表示，其美國子公司已經與美國電信商Verizon簽訂7.89兆韓元(約合67億美元)訂單，將對後者提供無線網路解決方案。

三星發言人僅指出，訂單涉及網路設備，但拒絕對路透透露合約進一步細節，例如是否包括5G網路設備。然三星對韓聯社指出，將提供包括5G在內的網路設備。在華為退出5G市場後，市場關注於空缺市場的填補議題。

據三星提交給美國監管單位的文件顯示，合約期間為2020年6月30日至2025年12月31日，為期5年半。

Verizon在過去一直被視為是諾基亞的大客戶。Verizon也早於去年中即對外表示，不使用華為任何設備。

業界人士指出，三星此次從美國電信商拿下5G網路設備訂單，將搶下三星在其他主要國家和市場的領先地位。美國亦為全球網路設備重要市場，其網路基礎設備支出佔全球約四分之一份額。特別是華為在主要市場退出5G供應後，三星、愛利信、諾基亞等公司亦將竄出，尤其三星更具成本優勢。據市調機構調查，華為為全球最大5G設備供應商，次為瑞典的愛利信。

(時報資訊)