上周五亞洲天然橡膠期貨全面收跌，其中東京期膠連2日下跌；因市場擔憂日本經濟前景黯淡，推估第二季經濟成長下滑幅度超過先前估，加上美股大跌影響，引發股票和商品市場重沈賣壓，令天然期膠進一步承壓走跌；TOCOM-指標12月期貨跌逾4%，報每公斤185日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨跌逾3.8%，報每公斤192.3美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨跌0.12%，收於每噸12580元人民幣。

亞洲天然橡膠現貨市場也走低，其中馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌逾1%，報現貨價每公斤139.7美分；而泰國因適逢宋干節休市。

據了解，近期泰國橡膠價格相對持高在60泰銖，近三年來最高價，主要是受到中國經濟開始復甦，而中國私家汽車銷售也成長，對輪胎變得熱銷，近期中國的橡膠用量增加了2倍，工業生產得到改善，促使增加訂購泰國橡膠。(商品行情網)

(時報資訊)